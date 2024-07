Fuga di gas a Riva: muore 91enne. Trattore si ribalta a Cles: deceduto 56enne

Due gravissimi incidenti mortali in poche ore in Trentino

Trento – A Riva la tragedia è avvenuta domenica mattina verso le 10.30. Per cause in corso di accertamento, in via Marone, è esploso un appartamento in seguito ad una fuga di gas. La persona che ci abitava, un anziano di 91 anni, è deceduta sul posto. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, con l’elisoccorso e la polizia locale. Si indaga per risalire alle caue.

Trattore si ribalta a Cles

La vittima è Marco Pancheri, un uomo di 56 anni. Stava lavorando nei suoi terreni di campagna, poco sopra al centro del paese, quando il suo trattore si è ribaltato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri sarebbe rimasto schiacciato, morendo per le gravi ferite riportate. L’allarme è scattato dopo l’una della scorsa notte: sul posto i carabinieri di Cles, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. L’uomo, molto noto in zona, lascia moglie e figli.