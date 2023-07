Frontale a Vezzano, è morto il motociclista trentino coinvolto. Incidente a Vandoies, morto 23enne altoatesino

Tragico epilogo per due distinti incidenti

Trento/Bolzano – Muore dopo l’incidente in moto a Vezzano, Marco Carner, 57 anni di Trento, rappresentante di commercio e nel Cda della famiglia cooperativa di Cavedine, è volato oltre il guardrail ed è morto poche ore dopo, di notte, all’ospedale Santa Chiara. La moglie Gabriella, 61 anni, ha riportato gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Marco Carner era una persona speciale e un grande musicista, dicono di lui parenti e amici. Coltivava da sempre, infatti, la passione per la musica e 17 anni fa aveva contribuito a fondare la band tutta trentina Oil on Canvas.

È morto invece in ospedale, per le ferite riportate nell’incidente di domenica pomeriggio a Vandoies, in Val Pusteria (nela foto), un 23enne di San Lorenzo di Sebato. Non ce l’ha fatta Damian Leimegger, arrivato in condizioni disperate all’ospedale di Bressanone dopo l’incidente sulla statale della Pusteria. Il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto su cui viaggiava ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Bressanone. Nell’incidente sono rimaste ferite, in modo non grave, altre cinque persone, poi trasferite negli ospedali di Bressanone e Brunico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Vandoies di Sopra, la Croce Bianca, l’elisoccorso e le forze dell’ordine.

In breve

Incredibile incidente a San Pancrazio, in Val d’Ultimo. Un tronco alto 34 metri di un albero morto a causa del bostrico si è spezzato, è rotolato lungo un prato in pendenza, ha attraversato la strada e ha colpito con la velocità di un proiettile una casa perforando il muro. Ferito gravemente un uomo che si trovava in casa, un 75enne del posto,colpito in pieno dal tronco di 50 cm di diametro. L’uomo è stato portato in elicottero all’ospedale di Bolzano in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita