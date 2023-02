Frode sui carburanti, operazione della Finanza di Trento: 41 indagati

Posted on

Non si tratta di un evento straordinario, precisano gli uomini della Forestale, chiamati spesso a recuperare questi animali che finiscono nei torrenti, dopo aver smarrito la via del ritorno Primiero (Trento) – Intervento impegnativo mercoledì mattina per gli uomini della Stazione forestale di Primiero guidati dal comandante Walter Stefani con altri due colleghi, per il […]