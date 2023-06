Fridays for future, Tribunale Trento rinvia l’udienza a ottobre

Presidio per i tre attivisti condannati a pagare 40mila euro

Trento – È stata rinviata al 31 ottobre l’udienza del Tribunale di Trento in merito al ricorso presentato dal movimento Fridays for future di Trento contro la condanna di tre attivisti a pagare 40mila euro per aver partecipato ad un’assemblea nel cortile del liceo “Vittoria”, durante la manifestazione per il clima del 22 ottobre 2021.

Venerdì mattina, davanti al Tribunale di Trento, si è svolto un presidio lanciato dagli attivisti per il clima. “No alla scuola fortino. Costruiamo saperi critici”, recitava uno striscione del movimento locale.

In breve

Il Tar ha respinto l’ultimo ricorso della Lav. Il destino dei plantigradi sarà deciso nell’udienza del Consiglio di Stato del 13 luglio. E’ stata data quindi una chiara indicazione, ordinando alla Provincia di Trento di valutare ed esprimersi sul piano messo a punto dall’associazione entro il 13 luglio.

Comune Trento, deserta la gara per il collegamento con Mesiano. “La gara per affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione del collegamento verticale con la collina est di Trento è andata deserta. Sapevamo che poteva succedere perché in questo ultimo periodo c’è stato un forte aumento dei prezzi dei metalli.