Free WiFi, Termina la partnership tra FreeLuna e Trentino Network. In grande ritardo anche l’annunciata fibra “per tutti” a Primiero

A partire dal mese di ottobre 2017 è terminata la partnership tra FreeLuna e Trentino Network

Trento – In attesa dell’arrivo ufficiale della fibra ‘per tutti’, anche nelle Valli trentine, come annunciato quasi un anno fa dalla Provincia di Trento a Primiero, con l’assessore provinciale competente Mauro Gilmozzi, in collaborazione con il Gruppo locale Acsm, per ora arriva solo la fine certa della collaborazione tra Free Luna e Trentino wi fi.

A comunicarlo a tutti gli utenti, è una nota di “FreeLuna social Wi-Fi ” che spiega: “Non sarà più possibile accedere e navigare gratuitamente dalla rete “Trentino WiFi” utilizzando l’account FreeLuna”.

L’account ‘FreeLuna’ che ha coinvolto in questi anni molti giovani utenti nelle città e nelle valli trentine, rimarrà in ogni caso attivo. Ci si potrà connettere in qualsiasi momento da uno numerosissimi HotSpot attivi su tutto il territorio italiano.

Il Trentino in rete

Ad oggi, in internet navigano il 72% dei trentini, percentuale tra le più alte d’Italia, al secondo posto per famiglie con contratto a banda larga.

I ritardi nella fibra

La fibra – quindi la velocità superiore di navigazione – è ormai richiesta da molti professionisti, tecnici e imprenditori anche nelle Valli trentine, ma per ora la sua attuazione, non sembra così immediata come annunciato nei mesi scorsi.