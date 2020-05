Frecce Tricolori su Trento tra le 10 e le 11 di lunedì 25 maggio: inviate foto e video

Posted on

C’è grande attesa in Trentino per un ricorso che potrebbe far tornare alle urne gli elettori in seguito alle ultime elezioni provinciali. Se dovesse essere accolto, il Consiglio provinciale verrebbe sciolto e, nel giro di tre mesi, si dovrebbe tornare alle urne. Nel vicino Veneto il voto è previsto per il prossimo fine settimana. In […]