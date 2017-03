Francia: sciopero controllori traffico aereo, cancellati 300 voli. Disagi per chi vola

Parigi (Francia) – L’agitazione è iniziata lunedì e si concluderà venerdì prossimo. Più di 1000 voli potrebbero essere cancellati questa settimana in Europa. Le torri di controllo di Brest e Bordeaux sono in sciopero fino alle 19 di venerdì mentre martedì dovrebbero scioperare anche i dipendenti di Air France.

Nella sola giornata odierna sono stati cancellati 300 voli, ha dichiarato il portavoce della Direzione generale dell’aviazione civile francese. In Italia sono stati stralciati diversi voli in arrivo e altrettanti in partenza dalla Francia.

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” una vera e propria dichiarazione di guerra in quanto sono attesi disagi a livello continentale. Lo sciopero è di quelli che possono mettere in ginocchio il traffico aereo. Pertanto vi consigliamo di controllare sul sito ufficiale lo stato del vostro volo per restare indenni.

CALL FOR STRIKE ACTION BY FRENCH AIR TRAFFIC CONTROLLERS

Updated on 6 March 2017, 01:00pm Paris local time – Following the call for strike action issued by a union for French air traffic controllers from Monday 6 to Friday 10 March 2017, the French Civil Aviation Authority (DGAC) has asked airlines to reduce their flight schedule between west and south of France, the Iberian Peninsula, Italy and North Africa.

Our flight schedule will be disrupted all week.