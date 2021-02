Quirinale, il giovane ricercatore di Primiero Francesco Mazzarotto è Cavaliere della Repubblica

Prestigioso riconoscimento per meriti scientifici, da parte del Presidente Sergio Mattarella, al giovane ricercatore originario di Primiero, ma con molte esperienze internazionali alle spalle

Roma – Francesco Mazzarotto, nato nel 1987, è originario di Primiero nel Trentino orientale, con laurea triennale in biologia all’Università di Bologna e specializzazione in bioinformatica.

Sei mesi di studio in Nuova Zelanda durante la quarta superiore, tesi presso l’università di Tampere in Finlandia, dottorato di ricerca all’Imperial College di Londra ma soprattutto tanta grinta, acquisita anche dal padre, Andrea Mazzarotto, stimato docente al Conservatorio di Castelfranco Veneto e dalla famiglia.

Che cos’è la bioinformatica

Ma di che cosa si occupa concretamente il giovane ricercatore di Primiero? La materia non è certamente facile, ma tradotta in termini molto semplici – ci perdonino gli addetti ai lavori – il ricercatore trentino lavora in particolare sull’architettura genetica delle cardiomiopatie e di altre patologie cardiache.

In particolare la bioinformatica è un’area di ricerca interdisciplinare che si occupa di sviluppare nuovi algoritmi, metodologie e strumenti software per l’analisi di dati biologici. Semplificando ulteriormente, combina informatica, statistica, matematica ed ingegneria per studiare ed estrarre nuova conoscenza dai dati biologici.

L’annuncio sui social

La notizia del prestigioso riconoscimento è stata accolta con sorpresa dallo stesso Francesco, che in queste ore, via twitter ha annunciato ad amici e colleghi l’importante riconoscimento che sarà consegnato ufficialmente durante le celebrazioni del 2 giugno, Festa della Repubblica italiana. Molti i commenti sul social, con i complimenti arrivati dai colleghi italiani e inglesi, ma non solo.

Un ponte tra Italia ed Inghilterra

Oggi, grazie all’importante esperienza in Inghilterra, Mazzarotto vive da alcuni anni tra Firenze, Primiero e Londra, grazie anche alle immense potenzialità dello smart working, che permettono anche ad una piccola valle periferica, di essere al centro dell’attenzione.

Mazzarotto è infatti assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università di Firenze ed è membro del Cardiovascular Genetics and Genomics Group dell’Imperial College London. Dal alcuni giorni è anche Cavaliere della Repubblica. A lui e alla sua famiglia i complimenti dell’intera comunità locale per il prestigioso riconoscimento.

