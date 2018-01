Frana sfiora Treno Venosta, nessun ferito: tecnici al lavoro

Print This Post

8 anni fa simile incidente con 9 morti e 27 feriti

Bolzano – Sulla linea ferroviaria della Val Venosta, investita martedì mattina all’alba da una frana, sono al lavoro i tecnici per verificare eventuali danni alle infrastrutture e per garantire un tempestivo ripristino del traffico ferroviario, forse già in giornata. Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher che ha spiegato che la frana è stata causata dalle “condizioni meteorologiche straordinarie degli ultimi giorni”. Nelle scorse ore è infatti piovuto intensamente sul terreno gelato, causando la frana di modeste dimensioni, 600 metri a monte della linea ferroviaria.

L’incidente in Alto Adige

La linea ferroviaria della val Venosta è interrotta per la caduta di una frana, che ha sfiorato un convoglio in transito. Fortunatamente non vi sono feriti. L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 6 di questa mattina a Covelano, nei pressi di Silandro. Secondo le prime informazione, le masse di terra e sassi hanno fatto sviare parzialmente l’ultimo vagone del treno. Dalla scorsa notte sta piovendo intensamente su tutto l’Alto Adige.

L’incidente ha ricordato il disastro ferroviario del 12 aprile 2010 con nove morti e 27 feriti, causato da una frana proprio sulla linea ferroviaria della val Venosta.