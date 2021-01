Frana travolge albergo Eberle a Bolzano

Posted on

Nuova piattaforma in streaming di film passate edizioni Trento – La 68/a edizione del Trento Film Festival, rinviata per l’emergenza coronavirus, si svolgerà dal 27 agosto al 2 settembre. Le nuove date sono state decise dal comitato organizzatore. “Abbiamo lavorato, e lo stiamo facendo tuttora – si legge in una nota – per rendere più […]