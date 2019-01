Fraccaro-Salvini, scintille sul quorum. Dopo il Bellunese, niente visita per Di Maio a Dimaro in Trentino

Posizione che, in parte, viene sostenuta dal ministro per i Rapporti con il Parlamento. “Condivido con Salvini l’idea che la Svizzera sia un modello e che i cittadini vadano coinvolti sempre di più nei processi decisionali. A tal propositivo – ha proseguito Fraccato – va ricordato che in Svizzera c’è il quorum zero e che anche il contratto di Governo prevede espressamente di cancellare il quorum, proprio per incentivare la partecipazione attiva”.