Fotografo travolto da un’auto in gara durante la Pedavena-Croce d’Aune: è grave

L’incidente tra la seconda e la terza curva della corsa in salita: l’uomo trasportato a Treviso in elicottero. La corsa è ripresa dopo due ore

NordEst – Subito dopo l’accaduto, i soccorsi sono stati prontamente mobilitati. L’elicottero Falco 2 è intervenuto rapidamente, affiancato dai medici di gara e dai sanitari presenti sul posto, in conformità con le procedure di sicurezza. A dar manforte sono giunti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione. Nonostante i primi riscontri parlassero di incidente non grave, la realtà purtroppo è stata ben diversa. Con un comunicato ufficiale l’organizzazione della corsa ha spiegato che: «la gara ha subito un’interruzione in seguito all’uscita di strada del concorrente numero 179. Nell’uscita è stata coinvolta una persona del pubblico, un 34enne di Napoli».

L’uomo è stato soccorso e trasportato al vicino ospedale di Belluno in codice 3 e si è deciso poi di trasferirlo a Treviso visto l’aggravarsi delle sue condizioni. La gara era partita regolarmente alle 9 di mattina, dopo la giornata di prove del sabato, durante la quale i 187 concorrenti ammessi hanno avuto l’opportunità di testare le vetture e familiarizzare con il percorso. Già durante le ricognizioni, un folto pubblico aveva assistito alla prova, che ha visto il trentino Diego Degasperi, su Norma M20 FC Zytrek, ottenere il miglior tempo.