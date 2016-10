Forte Buso, proseguono a pieno ritmo i lavori nel cantiere della nuova galleria: investimento di 9,5 milioni di euro (VIDEO)

Proseguono i lavori per la messa in sicurezza della strada di Forte Buso con la realizzazione della nuova galleria sotto il monte Dossaccio

Predazzo/Val di Fiemme (Trento) - L’investimento complessivo sarà di circa 9,5 milioni di cui 300mila per la posa di barriere paramassi già realizzate e più di 800 mila per gli imbocchi delle gallerie e altri interventi minori. I lavori a base d’asta della galleria sono stati assegnati alla ditta PAC di Bolzano per quasi 5 milioni di Euro, con un ribasso del 25,396%. La nuova galleria sotto il monte Dossaccio consentirà di ‘bypassare’ il punto della tratta, lungo il lago di Fortebuso, con maggiore rischio di caduta massi, come è avvenuto anche di recente.

I lavori, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi entro il 24 novembre. La strada è stata chiusa, in seguito all’utilizzo dell’esplosivo, che rende estremamente pericoloso il transito sull’arteria che costeggia il lago di Fortebuso a causa di possibili smottamenti.

Il transito in zona è consentito sulle strade forestali di Castelir e delle Carigole (con permesso del Comune di Predazzo), ma con precisi orari e a senso unico alternato. Saranno passaggi controllati e scortati e per i soli mezzi leggeri regolarmente autorizzati per un tratto di 5 chilometri da Castelìr a Paneveggio. La deviazione segnalata in zona.

Forte Buso

Il forte Buso anche conosciuto come forte Albuso è un forte militare austro-ungarico, situato nei pressi di Paneveggio (Panevége), frazione di Predazzo (Pardàc), in provincia di Trento. Il forte appartiene al “sottosbarramento di Paneveggio” facente parte dello “Sbarramento Passo Rolle” del “Subrayon IV” del grande sistema di fortificazioni austriache al confine italiano.