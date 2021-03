Forte Buso, ultimati i lavori dopo la frana: riaperta ss 50, ripristinati bus Fiemme – Primiero

Posted on

E’ stato direttore della tv trentina Rttr per più di 10 anni. Da alcuni anni era consulente per la comunicazione di Cassa Centrale Banca in Trentino Trento/Bolzano – Nato a Bolzano il 18 maggio 1958, Luigi Giuriato è stato direttore della tv Rttr dal primo luglio 1996 al 28 febbraio 2007, alla guida anche di […]