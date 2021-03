Forte Buso, proroga divieto di transito per lavori con fasce orarie fino al 6 marzo

Sulla S.S. n. 50 del Grappa e Passo Rolle dal km 103+697 al km 106+257 in località Lago di Forte Buso nel Comune di Predazzo

Predazzo/Primiero (Trento) – Non sono stati ancora conclusi i lavori sul versante di Predazzo, in località Forte Buso, in seguito alla frana caduta nei mesi scorsi.

Per questo, è stato quindi prorogato il divieto di transito a tutti i veicoli e pedoni eccetto i soli veicoli nelle fasce orarie dalle 6:00 alle 8:00, dalle 12:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00 che verranno regolate istituendo un senso unico alternato gestito da movieri ino al 6 marzo 2021.