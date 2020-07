Forse abbiamo un’idea della felicità che complica la questione…

di Annalisa Borghese

Dentro ci mettiamo il nostro passato, quello che siamo ora e ciò che aspiriamo a diventare, tutto stipato in un miscuglio di emozioni che già basterebbe. Inoltre dentro questa idea ci sono pure i condizionamenti, che occupano uno spazio notevole, e poi una varietà di preoccupazioni. Così la felicità sembra allontanarsi sempre di più fino a diventare un sogno irraggiungibile. E a volte si perde pure il sogno.

Mentre è pensiero largamente condiviso che per essere felici si debba aggiungere qualcosa alla propria vita, forse varrebbe la pena fare il contrario. Giocare di sottrazione.

“Quando avrò l’auto nuova, una casa più grande, un lavoro più redditizio, un riconoscimento più alto, qualche amico in più”… Sempre di più. La crescita d’altronde è evidenziata dal segno più. E guarda caso parlare di decrescita felice suona strano ancora oggi a distanza di una decina d’anni dalla nascita dell’ossimoro come se il segno meno non potesse contenere neppure un briciolo di appagamento.

In realtà quando si fanno i conti con il proprio mondo interiore, il segno meno è simbolo di spazio rinnovato, nuove possibilità, chiarezza di intenti, leggerezza almeno un po’…

E allora dove trovare la felicità in quel continuo girare in tondo nel tentativo di acchiapparla come un gatto con la sua coda? Davanti o dentro di noi?

Claudio Tomaello, narratore e counselor, ricorre proprio a questa metafora per raccontare “Il mistero della felicità” dandocene una definizione disarmante.

Ascoltate qui (2’25”):

Da sorseggiare con una tisana tiepida di camomilla, melissa e tiglio. E se vi siete incuriositi e vi interessa scoprire il mondo delle fiabe come strumento di conoscenza di sé e del mondo che ci circonda, sono in programma tre cammini-leggenda giornalieri a Cortina d’Ampezzo.

Primo appuntamento sabato 18 luglio.

www.claudiotomaello.com