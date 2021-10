Formaggi trentini: “Ribelli per natura”, al via la campagna in Tv e sul web con le Pale di San Martino

Al via la campagna multicanale programmata da Gruppo Formaggi del Trentino per dare massima visibilità alla sua nuova brand image, focalizzata sulla figura degli allevatori Soci, “Ribelli per natura”. Le splendide Pale di San Martino protagoniste dello spot con gli allevatori

Trento – Entra nel vivo in queste settimane, on air sui principali canali televisivi e le maggiori piattaforme digital, lo spot che racconta i formaggi del Trentino. Protagonisti sono proprio gli allevatori locali.

I protagonisti del racconto

La nuova brand image e il nuovo concept di campagna sono incentrati sulla figura degli allevatori Soci, che Trentingrana ha deciso di presentare come dei “Ribelli per natura”. Ogni giorno, infatti, scelgono di affrontare le sfide, gli ostacoli e la fatica che il loro lavoro e il contesto della montagna comportano, come i lunghi inverni, le vie impervie e i pendii scoscesi, senza mai perdersi d’animo, ma anzi con grande orgoglio perché animati dal profondo amore e Rispetto che nutrono nei confronti del proprio territorio e della propria professione.

Spot 15″

Gli allevatori sono doppiamente protagonisti del nuovo spot e dei nuovi materiali comunicativi: l’azienda ha scelto, infatti, di non ricorrere a degli attori professionisti, ma di farsi rappresentare dai suoi Soci coerentemente con i valori aziendali del rispetto, della genuinità e della trasparenza. Così il Gruppo racconta con un tono di voce sincero e orgoglioso dove e da chi nascono la qualità e la naturalità dei suoi formaggi, mostrando ai consumatori le persone, l’impegno e l’esperienza che si nascondono dietro la loro eccellenza.

Spot 30″

Rispetto diventa parola chiave

Proprio il Rispetto è l’altra parola chiave del rebranding di Trentingrana, che trova massima espressione nel nuovo pay-off del logo: Latte, sale, caglio e rispetto. Latte, sale e caglio perché tutti i prodotti del Gruppo Formaggi del Trentino sono fatti solo con questi ingredienti e sono 100% naturali, senza additivi e conservanti. Rispetto perché il tema è molto caro a tutti i Soci, che da sempre operano con massima attenzione per la natura, per il tempo e per le persone.

La pianificazione televisiva

La campagna si snoda lungo due binari: quello televisivo e quello digital. A partire da domenica 3 ottobre, il nuovo spot è on air sui canali Mediaset e Discovery. Previsti quotidianamente più di mille passaggi a copertura dell’intera giornata. Presidiate anche le fasce di prime time, in concomitanza con le trasmissioni più seguite, al fine di raggiungere un’ampia visibilità. La campagna durerà complessivamente quattro settimane. Prevista anche una pianificazione sulle tv locali del Trentino (RTTR e Trentino TV).

La campagna Digital

In affiancamento alla pianificazione televisiva, è stata programmata anche una campagna digital, che coprirà i mesi di ottobre e novembre e che prevede l’erogazione dello spot sulle principali piattaforme video: On Demand (come RAI Play, Mediaset Play), YouTube e i maggiori network editoriali del settore lifestyle, news e food.

La nuova campagna è protagonista anche dei canali Facebook e Instagram di Trentingrana. Per raccontare al meglio i “Ribelli per natura”, il nuovo posizionamento del brand e tutti i prodotti del gruppo il sito www.formaggideltrentino.it è stato rinnovato nella grafica e nei contenuti.