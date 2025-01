Formaggi latte crudo in Trentino: protocollo Provincia e Coop per sicurezza

Deliberato affiancamento al caseificio sociale di Predazzo. Un Protocollo per la sicurezza alimentare dei prodotti lattiero-caseari “a latte crudo”

Trento – La Giunta provinciale di Trento ha approvato due delibere che riguardano i caseifici. La prima, ha spiegato l’assessore alla salute Mario Tonina in conferenza stampa, riguarda la condivisione di un protocollo tra la Provincia autonoma di Trento e la Federazione trentina della cooperazione “per garantire gli standard di sicurezza alimentare” per i formaggi a latte crudo, per esempio attraverso una corretta etichettatura dei prodotti, “ma soprattutto per promuovere un consumo sempre più consapevole dei prodotti lattiero-caseari a latte crudo. Non è un inizio, ma un rafforzamento di quello che si sta facendo da anni”, ha precisato Tonina, che ha riferito di aver incontrato i pediatri di libera scelta, i quali “si sono impegnati a portare le giuste informazioni” ai loro pazienti.

Una seconda delibera riguarda invece il caseificio sociale di Predazzo e di Moena, a cui sarà affiancato il dottor Mauro Fezzi, “che garantirà nei prossimi mesi un aiuto al caseificio di Predazzo”, dopo il ritiro, da parte del Ministero della salute, di migliaia di forme di Dop Puzzone di Moena e di Moena Dop per una possibile presenza di Escherichia coli.

In breve

