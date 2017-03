Fonzaso, l’appello della Ellis Engineering: “AAA operai meccanici specializzati cercasi”

Connect on Linked in

La Ellis Engineering di Fonzaso si espande e cerca dipendenti specializzati

Fonzaso (Belluno) – In tempi di crisi, nel Feltrino c’è chi investe e guarda al futuro con ottimismo. A due passi dal vicino Trentino, a Fonzaso in provincia di Belluno, la Ellis Engineering, azienda del gruppo Comunello di Rosà, insediata nella zona industriale di Arten, specializzata nella produzione di fissaggi per ruote in lega leggera e di particolari di alta precisione per il settore dell’automotive e affini, cerca nuovi dipendenti.

L’azienda intende assumere altro personale ma non ci riesce. Nei giorni scorsi l’appello nel Feltrino, dopo aver ottenuta la certificazione Iso/Ts 16949 che permette di lavorare con le case automobilistiche e i fornitori del mondo dell’auto.

Servono operai specializzati per operare su macchine a “cnc” (computer numerical control) e macchine per tornitura, così come operatori specializzati nello stampaggio a freddo, ma non ne trova a dispetto della crisi e della disoccupazione dilagante.

“AAA operai meccanici specializzati cercasi”, è l’appello della famiglia Comunello che scommette su ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.

Per contattare l’azienda: www.ellisengineering.it

sede operativa:

via G. Dorino 1 32030 Fonzaso (BL) Italy

tel: +39 0439 569546

fax: +39 0439 569552

email: info@ellisengineering.it