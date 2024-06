Fondo, motociclista invade corsia opposta e finisce contro un’auto. Domenica con molti incidenti in Trentino

La motociclista ha riportato traumi importanti, ma non è in pericolo. Molti altri incidenti sulle strade trentine: dal Tesino al Garda

Trento – Domenica di grande lavoro per i sanitari del 118, elisoccorso e vigili del fuoco in Trentino. Tra i più gravi, un frontale moto auto, domenica 30 giugno. Una motociclista tedesca è andata addosso ad una macchina (viaggiava da Palade verso Fondo) dopo aver invaso la corsia opposta nell’affrontare una curva: in quel momento arrivava una macchina con a bordo una famiglia (mamma, papà e neonato). La motociclista ha riportato traumi importanti, ma non è in pericolo di vita. Le altre persone coinvolte nell’incidente non sono rimaste ferite.

Cade da 30 metri sulle Tofane, grave un alpinista polacco: recuperato e trasportato all’ospedale di Bolzano. A lanciare l’allarme sono state alcune persone che hanno assistito all’incidente. Una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina è poi salita incontro al compagno di cordata.