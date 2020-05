Fondo emergenza lavoratori spettacolo: domande online entro le ore 16 del 25 maggio

Posted on

Nel tradizionale saluto stagionale, monsignor Tisi invita a considerare anche le relazioni come “legami con i luoghi”, osservando in particolare le conseguenze della tempesta ‘Vaia’ di fine ottobre 2018 Trento – “La qualità delle relazioni non si presta a operazioni di marketing, non sta dentro un pacchetto vacanza. Ѐ un valore aggiunto non monetizzabile”. Ѐ […]