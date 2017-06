Fondi alle Apt e ai Consorzi turistici, ecco le somme anticipate dalla Provincia

Connect on Linked in

Anticipo di 3,2 milioni di euro per le Apt e i Consorzi turistici

Trento – Ammonta a 3,2 milioni di euro l’anticipo che la Provincia di Trento ha assegnato alle Apt del Trentino e ai Consorzi di promozione turistica per finanziarie le attività promozionali del 2017.

L’importo corrisponde a al 15% dei finanziamenti erogati nel corso del 2016 (21,8 milioni di euro) ed è calcolato in base all’attività autorizzate in passato.

Nello specifico, le somme anticipate dalla Provincia sono le seguenti:

Garda Trentino, 386 mila euro; Apt valle di Fassa, 383 mila euro; Dolomiti Paganella, 179 mila euro; Valli di Sole, Pejo e Rabbi, 340 mila euro; Madonna di Campiglio, Pinzolo e valle Rendena, 217 mila euro; Valle di Fiemme, 364 mila euro; San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, 154 mila euro; Trento Monte Bondone e Valle dei Laghi, 236 mila euro; Valsugana, 218 mila euro; Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, 155 mila euro; Valle di Non, 147 mila euro; Rovereto e Vallagarina, 113 mila euro; Terme di Comano Dolomiti di Brenta, 113 mila euro; Altopiano di Piné e Valle di Cembra 104 mila euro; Consorzio turismo valle di Ledro, 46 mila euro; Piana Rotaliana, 20 mila euro, Valle del Chiese, 29 mila euro; Giudicarie Centrali, 25 mila euro; Vigolana, 18 mila euro; Valle dei Mocheni, 15 mila euro.

I criteri di finanziamento per il 2017 – spiega la delibera della giunta provinciale di Trento – sono in avanzata fase di definizione (calcolati sulla base delle entrate derivanti l’anno scorso dall’imposta di soggiorno) ma l’iter di approvazione, che prevede anche l’acquisizione dei pareri dei servizi di staff e della commissione consiliare, è ancora in corso.

Per questo è stato stabilito l’anticipo ad Apt e Consorzi (in realtà come avveniva anche gli anni scorsi) per consentire di avviare l’attività promozionale.