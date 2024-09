Folla anche a Trento per il film “Vermiglio”, alla regista Delpero la cittadinanza onoraria

Un pubblico numeroso e caloroso ha assistito alla proiezione del film “Vermiglio”, che si è tenuta a Vermiglio, in piazza Giovanni XXIII; un evento organizzato dal Comune di Vermiglio in collaborazione con Trentino Film Commission. Stesso copione anche a Trento con il pienone al Cinema Vittoria

Trento – Sala affollata e grande attesa da parte del pubblico, che già diversi minuti prima dell’orario della proiezione si era accalcato all’esterno del cinema. La serata, introdotta dal direttore della Trentino Film Commission Luca Ferrario, ha visto la partecipazione sul palco anche dell’attrice Martina Scrinzi, del presidente della Trentino Film Commission Giampaolo Pedrotti e, naturalmente, della regista Maura Delpero.

“Questo è un momento magico”, ha detto il presidente di Trentino Film Commission Giampaolo Pedrotti. “Questa magia è possibile grazie a una scommessa vinta; la Trentino Film Commission è nata proprio come una scommessa fatta in un momento storico in cui si parlava di spending review e sembrava un azzardo finanziare produzioni cinematografiche. La scommessa è stata vinta passo dopo passo: siamo andati alcune volte a Venezia, ma stavolta siamo tornati con un riconoscimento di assoluto prestigio. Si dice che il cinema sia l’arte della finzione, ma questo film non ha niente di finto; è autentico e per questo lo amiamo.”

Emozionate la regista Maura Delpero e l’attrice per il forte abbraccio della comunità trentina fra ieri sera a Vermiglio e oggi a Trento.

Il film “Vermiglio”, seconda opera di Maura Delpero, è stato girato in Trentino e in particolare in Val di Sole, a Vermiglio, Carciato (Dimaro – Folgarida), nella Chiesa di Comasine (Peio) e lungo il Passo del Tonale. È una produzione Cinedora con Rai Cinema, in coproduzione con Charades Productions e Versus Productions, prodotto con il sostegno di MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto di Eurimages e il contributo del Fondo di Coproduzione Italia – Francia, in collaborazione con Trentino Film Commission, con il sostegno di IDM Film Commission Südtirol, Aide aux Cinémas du Monde, Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, Institut Français, Région Ile-de-France, distribuzione italiana Lucky Red, distribuzione internazionale Charades.

