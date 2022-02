Folgaria, bimbo di 7 anni cade dalla seggiovia. A Passo Rolle 4 sciatori recuperati sull’impianto per vento forte

Elisoccorso in codice rosso sulle piste di Folgaria martedì verso le 12 per un bimbo di 7 anni caduto dalla seggiovia dell’alpe Cimbra. A Rolle recuperati sciatori sulla seggiovia: tutti illesi

Folgaria (Trento) – Il piccolo, è stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. È successo attorno alle 12.30 all’altezza del terzo pilone dell’impianto di risalita quadriposto Serrada-Dosso Martinella di Folgaria. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il bambino, proveniente dalla Polonia, era accompagnato da un adulto: era salito sulla seggiovia che parte dal paese di Serrada di Folgaria, diretto verso la cima. Erano circa le 12.30. Appena imbarcato, all’altezza del terzo palo dalla partenza, il piccolo è scivolato ed è precipitato da un’altezza di 7-8 metri. Una caduta che gli avrebbe procurato un grosso infortunio, probabilmente delle fratture agli arti inferiori. Da quanto si apprende, il bambino non ha mai perso conoscenza durante le operazioni di soccorso.

Emergenza a passo Rolle: sciatori soccorsi

I militari della Stazioni Sagf di Passo Rolle con la collaborazione di personale della Scuola Alpina di Predazzo, lunedì 7 febbraio, hanno effettuato un’evacuazione impianti presso il comprensorio sciistico di Passo Rolle a seguito di un guasto alla seggiovia, rimasta bloccata per forti raffiche di vento in quota.

I militari della Guardia di Finanza sono rapidamente intervenuti a seguito della richiesta d’intervento da parte del gestore degli impianti ed hanno evacuato quattro sciatori rimasti bloccati sulla seggiovia per circa un’ora. Nonostante le avversità meteorologiche dovute al forte vento in quota, gli sciatori sono stati portati a terra e messi in sicurezza, senza necessità dell’intervento dei sanitari.