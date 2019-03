Folga Ski Race 2019 è gara di Coppa Italia: poca neve e l’evento viene trasferito al passo del Brocon domenica 17 marzo

Connect on Linked in

La Folga Ski Race, gara di scialpinismo organizzata da Us Vanoi, andrà in scena domenica 17 marzo al passo del Brocon. Lo spettacolo è garantito

NordEst – Settima edizione che assegna importanti punti per le classifiche di Coppa Italia per le categorie Assoluti, Under 23 e Master, dopo molte gare nazionali annullate per assenza di neve. La gara in tecnica classica organizzata dall’Unione Sportiva Vanoi, è inserita nel calendario FISI e sarà la penultima tappa del circuito nazionale, che avrà come scenario di gara il Passo del Brocon tra Tesino e Vanoi.

Il via verrà dato alle ore 8 in località Marande per la prova di Coppa Italia e alle 8.10 per la categoria amatoriale. Nel tratto iniziale, gli atleti copriranno un tratto in pista, per poi affrontare un percorso che sfrutterà in parte l’area sciabile e chiamerà i concorrenti a coprire cinque salite, un tratto da affrontare a piedi e un dislivello di 1500 metri.

Il programma

ore 7.00 Ritiro pettorali ufficio gara presso Piano 1 Chalet Heidi località Marande dalle ore 7:00

ore 8.00 Partenza gara presso località Marande

ore 8.10 partenza categoria amatoriale

ore 11.30 Chiusura gara presso località Marande

ore 13.00 Pasta party presso PalaGodimondo a Prade.

Seguono premiazioni gara.