Folga Ski 2018, ecco il nuovo percorso: in gara domenica 25 febbraio (PROGRAMMA)

L’organizzazione comunica che per le condizioni della neve la gara viene disputata con partenza ed arrivo a Calaita

Valle del Vanoi (Trento) – Torna nella Valle del Vanoi, domenica 25 febbraio, la sesta edizione della Folga Ski, gara di sci alpinismo in tecnica classica. Gli splendidi scenari della Valle del Vanoi e il lago di Calaita, circondati dalla catena del Lagorai e dalle Pale di San Martino, saranno la cornice naturale della Folga Ski Race, organizzata da Us Vanoi.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della disciplina, aperta ai tesserati Fisi di tutte le categorie e agli amatori. Al termine della competizione, premiazioni e immancabile pasta party per ritrovarsi e chiudere in bellezza la giornata al Palagodimondo del paese di Prade.

Il Programma

SABATO 24 FEBBRAIO 2018

ore 18.30 Riunione tecnica presso Rifugio Lozen “Valle del Lozen”.

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018

ore 7.30 Ritiro pettorali all’ufficio gara presso Rifugio Lozen

ore 9.30 Partenza gara presso Rifugio Lozen

ore 9.35 Partenza categoria cadetti e juniores

ore 9.45 Partenza categoria amatoriale

ore 12.30 Chiusura gara presso Lago Calaita

ore 13.00 Pasta party presso Palagodimondo a Prade.

Seguono premiazioni gara.

Il percorso di gara

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:



ATTENZIONE ISCRIZIONI SOLO ONLINE!

È obbligatorio per gli atleti italiani l’iscrizione alla gara F.I.S.I. dal nuovo portale F.I.S.I. ONLINE da parte del presidente dello sci club d’appartenenza per ogni singolo atleta iscritto alla gara

ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018