Focolari a Primiero, “Tra cielo e Terra”: martedì 16 luglio Chiara Lubich rivive a 75 anni dalle prime ‘Mariapoli’ (VIDEO)

L’obbligo di compilare la nuova certificazione energetica degli edifici (Ape), relativa alla prestazione degli stessi, partirà dal 1° ottobre 2015 NordEst – Da ottobre quindi dovranno essere utilizzate le nuove linee guida, dopo il via libera definitivo deciso in Conferenza Unificata al decreto che detta le modalità per la certificazione in edilizia così come previsto dalla […]