Focolaio Cesenatico: 18 tamponi ancora positivi, per altri 17 ragazzi termina isolamento a San Vito

Trento – Si sta progressivamente normalizzando la situazione sanitaria dei ragazzi che frequentavano la colonia di Cesenatico, dove nelle ultime settimane si è sviluppato un focolaio Covid.

Il caso viene costantemente seguito dall’assessore alla salute, che comunica l’esito negativo di 17 tamponi molecolari sui 35 somministrati all’ultimo gruppo che si trova ospite della struttura gestita dalla cooperativa Kaleidoscopio a San Vito di Pergine.

Focolaio Santa Chiara, test a tappeto

Dopo i casi registrati nel reparto di medicina dell’ospedale Santa Chiara di Trento, con due pazienti e tre infermieri positivi al covid, scattano in queste ore altri controlli. Verranno sottoposti a tampone i pazienti e tutto il personale, ossia operatori socio sanitari, medici e infermieri. Un centinaio di persone, più chi è transitato in reparto per le visite ed eventuali altri contatti avuti nei giorni scorsi da chi è risultato positivo.

