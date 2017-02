FlixBus sbarca a Rovereto: corse per Peschiera, Milano, Torino e Orio al Serio

FlixBus promuove un nuovo tipo di mobilità sostenibile, sul piano sia ambientale che economico

Trento – Operativa anche a Rovereto l’offerta di mobilità green che ha conquistato il Trentino. In partenza ogni giorno due corse per Peschiera, Milano, Torino e l’aeroporto di Orio al Serio.

FlixBus continua a investire nel Trentino: dopo aver avviato collegamenti stagionali tra alcune delle principali città del nord Italia e località sciistiche chiave in Val di Sole e Val Rendena, la start-up della mobilità in autobus approda anche a Rovereto, estendendo il servizio alla Val Lagarina e consolidando ulteriormente la sua presenza in provincia.

Dalla fermata di Piazzale Orsi (presso la Stazione FS) sono infatti operative tutti i giorni due corse dirette per Peschiera del Garda (a soli 50 minuti di autobus), Milano, Torino e l’aeroporto di Orio al Serio (a due ore): i Roveretani potranno così sfruttare l’offerta di mobilità confortevole ed economica di FlixBus per raggiungere importanti snodi turistici a breve e medio raggio o arrivare in aeroporto spensieratamente senza bisogno dell’auto.

A bordo degli autobus FlixBus, riconoscibili per la caratteristica livrea verde, i passeggeri troveranno, oltre a comodi sedili reclinabili e alla toilette, Wi-Fi gratuito e prese di corrente, ideali per chi vuole lavorare a bordo o semplicemente restare connesso in viaggio. I biglietti sono acquistabili sul sito www.flixbus.it, tramite la app gratuita, nelle agenzie di viaggio affiliate o direttamente dal conducente al momento della partenza, a prezzo pieno e secondo la disponibilità.

FlixBus non si limita a offrire un servizio flessibile e confortevole, ma promuove anche un nuovo tipo di mobilità sostenibile, sul piano sia ambientale che economico.

Da un lato, la società dà ai suoi passeggeri la possibilità di viaggiare 100% green attraverso il pagamento volontario, all’atto della prenotazione, di un piccolo sovrapprezzo sul costo del biglietto, che permetterà di compensare le emissioni di CO 2 emesse in viaggio.

Dall’altro, FlixBus opera secondo un modello di business unico basato sulla collaborazione con le PMI del territorio: secondo tale modello, le aziende locali svolgono il servizio operativo mettendo a disposizione mezzi, autisti e il personale adibito alla manutenzione dei nuovi autobus, mentre FlixBus coordina la pianificazione della rete e le attività di marketing, comunicazione e pricing.

A proposito di FlixBus

FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità. Dal 2013 offre un nuovo modo di viaggiare, comodo, green e adatto a tutte le tasche. Con una pianificazione intelligente della rete e una tecnologia superiore, FlixBus ha creato la rete di collegamenti in autobus intercity più estesa d’Europa, con 120.000 collegamenti al giorno verso 1.000 destinazioni in 20 Paesi.

Fondata ed avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando a braccetto con le PMI del territorio. Dalle sedi di Berlino, Monaco di Baviera, Milano, Parigi, Zagabria e Copenaghen, il team FlixBus è responsabile della pianificazione della rete, del servizio clienti, della gestione qualità, del marketing e delle vendite, oltre che dello sviluppo del business e tecnologico.