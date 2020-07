FlixBus ripristina i collegamenti fra il Trentino e 50 destinazioni in Italia e all’estero

L’esclusione del settore bus a lunga percorrenza dalla strategia del Governo per il rilancio dei trasporti delineata nell’ambito del DL Rilancio implica, tuttavia, un ritorno in strada a ranghi ridotti e una drastica riduzione delle tratte disponibili

NordEst – Sono 50 i collegamenti riattivati per il momento con il Trentino: tra le destinazioni nuovamente raggiungibili da Trento e Rovereto, Milano, Verona, Torino, Roma, Bari e l’aeroporto di Orio al Serio.

Le destinazioni attive

Fra le mete italiane che tornano a essere collegate col capoluogo, si possono inoltre citare Venezia, Padova, Genova, Bologna, Firenze e gli aeroporti di Malpensa, Linate e Venezia, mentre all’estero è possibile tornare a viaggiare verso Innsbruck e 15 destinazioni in Germania, tra cui Berlino, Monaco di Baviera, Colonia, Francoforte sul Meno, Stoccarda, Norimberga e Düsseldorf.

Tra le mete collegate con il territorio, anche località tipicamente estive come Rimini, raggiungibile sia da Trento che da Rovereto, e Lido di Jesolo, collegata con il capoluogo.

Oltre a tornare a garantire una soluzione di mobilità pratica e per tutte le tasche ai passeggeri in partenza dalla provincia, con la riattivazione di tali collegamenti FlixBus mira a facilitare l’arrivo nel territorio dei visitatori provenienti dall’estero e dalle altre regioni italiane, anche in linea con l’importanza strategica attribuita al turismo in questa delicata fase di rilancio del Paese.

Igiene e sicurezza a bordo

Tutte le misure di sicurezza implementate da FlixBus sono elencate in dettaglio nella sezione dedicata sul sito.

L’applicazione di misure di sicurezza più stringenti della media e la collaborazione continuativa con le istituzioni e le autorità sanitarie costituiscono per FlixBus prerequisiti fondamentali nella fase di rilancio, nell’ottica di garantire ai passeggeri un’esperienza quanto più piacevole possibile. Allo stesso tempo, la società si appella al loro senso di responsabilità perché supportino gli sforzi messi in campo per tutelare la salute propria e del personale di bordo osservando un atteggiamento coscienzioso.