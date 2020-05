Flixbus riparte in Italia dal 3 giugno

Posted on

Il Natale a NordEst nelle parole dei Vescovi che richiamano all’unità, all’accoglienza e al dialogo. Nel giorno di Natale il messaggio del Papa: “Sostegno ai migranti, vittime di ingiustizie. Basta guerre in Africa. Luce per la Terra Santa, finiscano la crisi in Iraq e Yemen” NordEst – Da Trento il Vescovo Lauro Tisi sottolinea […]