FlixBus piace anche ai Roveretani: passeggeri quasi raddoppiati solo negli ultimi sei mesi

Boom di prenotazioni per Orio al Serio

Trento – Continua a mietere successi anche in Trentino la compagnia Flixbus, specialazzata in viaggi low cost con autobus in tutta Europa. Cresce in particolare il numero di roveretani che si spostano in autobus: è quanto emerge dal bilancio redatto da FlixBus, primo operatore del settore in Europa, in occasione del suo primo anniversario in Vallagarina.

In soli sei mesi le prenotazioni con partenza da Rovereto sono infatti quasi raddoppiate, complice la graduale istituzione di corse dirette che attualmente consentono di raggiungere in modo economico e confortevole 19 destinazioni con partenza dalla fermata di Piazzale Orsi, sia in Italia che all’estero. Oltre a importanti mete nazionali, quali Roma, Milano, Torino e Genova, sono infatti disponibili anche collegamenti diretti per Nizza, rinomata località della Costa Azzurra.

L’aeroporto di Orio al Serio, collegato fino a tre volte al giorno in sole due ore, trionfa sul podio delle mete preferite dai Roveretani. Lo scalo bergamasco è seguito da Milano, capitale del divertimento, e Torino; ma nella classifica dei Roveretani si incontrano anche mete artistico-culturali di richiamo, come Roma, raggiungibile di notte, Verona, a meno di un’ora, e Mantova. Tra le destinazioni, anche numerose località della Riviera Ligure: da Genova a Sanremo, passando per Savona, Albenga e Imperia, i Roveretani diretti in Liguria potranno sfruttare l’innovativo servizio di FlixBus per arrivare a destinazione senza cambi e senza stress. Completano il quadro le corse per ­Peschiera del Garda e Modena.