Flash Mob per i migranti a Bolzano

Protesta contro la chiusura di un centro di accoglienza

Bolzano – Per protestare contro la chiusura di un centro di accoglienza invernale a Bolzano, con la conseguenza che molti migranti si troveranno senza un posto per trascorrere la notte, è stato organizzato un flash-mob che prevede la presenza di cittadini nel sacco a pelo in alcuni luoghi della città.

L’iniziativa è del Coordinamento di cittadini, volontari e organizzazioni per l’accoglienza Bozenaccoglie, per promuovere “un’azione di sensibilizzazione e solidarietà in occasione della chiusura dei luoghi di pernottamento che aggraverà una situazione già di forte disagio per molte persone presenti sul territorio, migranti, richiedenti asilo”.

“Intendiamo – dice il Coordinamento – manifestare un’idea di cittadinanza e ospitalità diverse dalla chiusura secondo l’idea irresponsabile che quanti lasciati in strada se ne vadano altrove”.