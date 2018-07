Fiumi di birra, mercatini ed eventi tra “Circo e Tosèla” nel weekend di Prade e Zortea nel Vanoi il 28/29 luglio

Connect on Linked in

Dopo il successo delle prime due rappresentazioni della storica “Tragedia di Godimondo” (che torna in scena il 9 agosto), il paese di Prade ospiterà il 28 luglio, mentre il 29 farà tappa a Zortea, la seconda edizione del “Festival dei Birrifici Artigianali di Montagna”

Prade/Zortea – Valle del Vanoi (Trento) – “Una montagna di birra”, festa dedicata ai birrifici artigianali di qualità che si sposa con i prodotti locali, l’intrattenimento musicale, la scoperta del territorio e il sano divertimento. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Prade, Cicona e Zortea, con la collaborazione di Unionbirra, quest’anno raddoppia con due formule e due località differenti.

Si parte sabato 28 luglio dalle 17.00 a Prade dove saranno protagonisti ben otto birrifici, che hanno come comune denominatore la passione per il proprio lavoro e la valorizzazione del prodotti tipici del territorio. Le aziende presenti provengono da varie regioni italiane: gioca in casa Bionoc’ della vicina Mezzano che insieme a 5+ e Pejo rappresentano le birre trentine, dalla Lombardia Birrificio DARF, Birrificio Artigianale DuLac e 50&50 Craft Brewery, dal Veneto Birrificio artigianale del Grillo e infine dall’Emilia Romagna Birra Artigianale Agricola Claterna.

Per i curiosi e gli appassionati del nettare di Cerere si sarà spazio per laboratori di degustazione condotti da Alessio Facchini, responsabile nazionale di Unionbirrai Beertesters, e da e da Nicola Coppe, protagonista del progetto birre acide “Asso di Coppe” del birrificio Bionoc’.

La varietà di stili, fermentazioni e materie prime dei territori di origine degli otto birrifici presenti abbinati ai formaggi tipici tra cui spicca la Tosèla e salumi trentini, offriranno una gamma di esaltanti esperienza gustative, di profumi e sapori. Una montagna di birra ha l’obiettivo di far scoprire come una birra possa abbinarsi in maniera inaspettata e sinergica con il cibo esaltando il piacere del palato. Ad accompagnare “Una montagna di birra” non potrà mancare del buon cibo preparato dalla Proloco e da Motoclub Route 50 e un mercatino di prodotti artigianali della valle.