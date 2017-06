Fisco, scatta il ‘giorno della liberazione fiscale’

Connect on Linked in

Cgia, contribuenti lavorano 5 mesi su 12 per Stato

NordEst – “Ultimo giorno dell’anno che lavoriamo per il fisco; scatta infatti, scatta il tanto sospirato giorno di liberazione fiscale”. Lo ricorda Paolo Zabeo, coordinatore della Cgia, che ha calcolato anche per il 2017 la data in cui iniziamo a lavorare per noi stessi: il 3 giugno.

Incluse le festività – prosegue – nel 2017 sono stati necessari 153 giorni per scrollarci di dosso la morsa del fisco; ben 38 giorni in più rispetto al dato registrato nel 1980″.

“Lavorare 5 mesi su 12 per lo Stato – dice Zabeo – dà l’ idea di quanto eccessivo sia il nostro fisco. Al netto del peso dell’economia sommersa, sui contribuenti fedeli al fisco grava una pressione fiscale reale che sfiora il 50%, un carico che non ha eguali in Europa”.