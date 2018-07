Fisco, pressione fiscale ‘reale’ al 48,3%

Print This Post

+6,1 punti rispetto a dato ufficiale, pesa ‘nero’

NordEst – Sui contribuenti italiani fedeli al fisco pesa una pressione fiscale “reale” che si attesta al 48,3 per cento: 6,1 punti in più rispetto a quella ufficiale. E sebbene sia in calo dal 2014, la soglia raggiunta quest’anno rimane ancora “ingiustificatamente” elevata. E’ quanto calcola la Cgia di Mestre.

La pressione fiscale ufficiale è data – rileva l’associazione – dal rapporto tra le entrate fiscali/contributive ed il Pil prodotto in un anno; nel 2018, al lordo del bonus Renzi, questa è destinata a scendere al 42,2 per cento.

Tuttavia, se si “toglie” dalla ricchezza prodotta la quota addebitabile al sommerso economico e alle attività illegali che, almeno in linea teorica, non producono nessun gettito per l’erario, il Pil diminuisce (quindi si riduce il denominatore), facendo aumentare il risultato che emerge dal rapporto.