Fisco, i numeri dell’evasione: 108,7 mld all’anno

In media, per gli anni 2012 e 2013, il tax gap complessivo, cioè la differenza tra le entrate attese e quelle effettive è risultato pari a 108,7 miliardi di euro, di cui 98,3 miliardi di mancate entrate tributarie e 10,4 miliardi di mancate entrate contributive. Renzi: “Via Equitalia. Pagare meno, pagare tutti. Ue? Basta egoismi, inizino a darci una mano”

Roma (Adnkronos) - E’ quanto si legge nella relazione della commissione Giovannini pubblicata sul sito del Tesoro. Dal 2012 al 2013 l’incremento delle mancate entrate tributarie – si legge nell’analisi – risulta pari a 2,5 miliardi di euro, mentre la dinamica del gap riguardante le entrate contributive registra una leggera flessione (circa 280 milioni di euro).

La propensione al gap relativa alle entrate tributarie, in media pari al 24 per cento. Considerando esclusivamente l’Irpef per il lavoro autonomo e impresa, l’Ires, l’Iva e l’Irap, la propensione media al gap risulta sensibilmente più elevata e pari al 34,2 per cento.

Dal rapporto, in particolare, emerge una propensione media alll’evasione Irpef pari al 55,9 per cento per i lavoratori autonomi e le imprese, in continua crescita dal 2010 al 2014, anno in cui si avvicina al 60 per cento a fronte di un’evasione del lavoro dipendente del 3%. Tra le altre imposte la più evasa è l’Ires con una propensione al 36,8% seguita dall’Iva al 29,8%, dall’Imu al 24,2% e dall’Irap al 22,7%.

In generale, con la sola eccezione dell’Iva, nel 2013 si evidenzia un aumento nella propensione al gap rispetto al 2012 per tutte le tipologie di imposta considerate. Da segnalare che la recente revisione al rialzo operata dall’Istat con riferimento al Pil del 2014, data l’assenza di revisione del gettito tributario, potrebbe condurre ad una crescita dei tax gap per tale anno.