Fisco: Cgia, autonomi pagano 21mld tasse più dei giganti web

Posted on

Il film uscirà il prossimo inverno in almeno 200 sale. Il regista del film racconta come ha conosciuto San Martino di Castrozza: “Un posto magico” di Liliana Cerqueni Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Ciak si gira nel Primiero Vanoi. Ha preso il via ufficiale in questi giorni, la lavorazione del film ‘Sconnessi’, prodotto dalla Camaleo, con […]