Fisco: boom rottamazioni in Trentino Alto Adige

Equitalia, fino a 31 marzo presentate richieste per 167 milioni

Trento – Boom della “rottamazione” delle cartelle Equitalia in Trentino Alto Adige, sia per quantità di istanze presentate che per il valore lordo, non ancora sgravato dalla rottamazione, pari a circa 167 milioni.

Dal 4 novembre al 23 marzo, sono state protocollate 5.761 istanze di adesione; gli uffici di Equitalia ne hanno lavorate 5.633 per un controvalore di circa 167,1 milioni di euro. Di questi, 116,9 milioni in provincia di Bolzano e 50,2 in quella di Trento.

Una vera e propria “escalation” delle adesioni è stata, però, registrata nell’ultima settimana di marzo: dal 24 al 31 sono stati 1.595 i trentini ed altoatesini che hanno presentato o inviato la richiesta di rottamazione per un totale, al 31 marzo, di 7.356 domande, con Trento in testa con 4.086 adesioni pervenute, seguita da Bolzano con 3.270 richieste di adesione.

Altre richieste sono attese poiché il termine ultimo per aderire alla “rottamazione” è stato spostato al 21 aprile.