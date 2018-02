Fisco 2018, tutte le novità: dalle locazioni brevi al ‘Patent box’ fino al Super ammortamento

Connect on Linked in

Tutto pronto per le prossime scadenze fiscali 2018, relative al periodo d’imposta 2017. Disponibili i nuovi modelli

Roma (Adnkronos) – L’Agenzia delle Entrate ha infatti reso disponibile sul proprio sito le versioni definitive dei modelli ‘Redditi persone fisiche’ (PF – GUARDA), ‘Redditi enti non commerciali’ (ENC – GUARDA), ‘Redditi società di persone’ (SP – GUARDA), ‘Redditi società di capitali’ (SC – GUARDA), ‘Irap’ (GUARDA) e ‘Consolidato nazionale e mondiale’ (CNM – GUARDA).

I sei modelli con le relative istruzioni per poterli compilare – approvati con provvedimenti del direttore dell’Agenzia – “recepiscono le numerose novità normative degli ultimi mesi” che “riguardano tanto le persone fisiche quanto le società e gli enti” si legge sul sito.

– Locazioni brevi

Nel modello ‘Redditi PF’ trova spazio la nuova disciplina fiscale prevista per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, conclusi da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, che hanno una durata non superiore a 30 giorni.

– Cedolare secca

Sempre in ‘Redditi PF’, si registra l’esordio del nuovo quadro LC in cui deve essere liquidata l’imposta sostitutiva dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione (anche breve) per i quali si è optato per l’applicazione del regime della cedolare secca.

– Detrazioni Irpef

Nei nuovi modelli trovano spazio poi le detrazioni più ampie introdotte dalla legge di bilancio 2018 in materia, tra le altre cose, di interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e su parti comuni degli edifici condominiali.

– Agevolazioni nel settore agricolo

Recepita anche l’esclusione dalla tassazione Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

– Super e iper ammortamento

Per la determinazione del reddito d’impresa sono state previste apposite variazioni in diminuzione per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi.

– Trasmissione telematica delle operazioni Iva

All’interno dei quadri RS è stato inserito il nuovo prospetto ‘Comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza’, che deve essere utilizzato da coloro che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica delle operazioni Iva e che beneficiano, quindi, della riduzione dei termini previsti per l’attività di accertamento.

– Regime di cassa

Spazio inoltre alle nuove modalità di determinazione del reddito d’impresa secondo il criterio di cassa.

– Branch exemption

I quadri per la determinazione del reddito d’impresa sono stati aggiornati per consentire la gestione delle nuove modalità applicative del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti.

– Aliquota Ires

Tra le novità si registra la diminuzione dell’aliquota Ires, che passa dal 27,5 al 24%.

– Patent box

Infine, nei quadri OP, trova spazio la possibilità di comunicare in dichiarazione l’opzione per il regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di alcuni beni immateriali.