Fioccano i contributi per i “tesori” ​del NordEst: in arrivo 18,3 milioni (TUTTE LE OPERE)

Sono 37 progetti di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, finanziati grazie all’operazione Bellezza@Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati

NordEst – Chiese e palazzi, parchi e castelli, teatri e sentieri, tutti di proprietà pubblica, beneficeranno di contributi per restauri e riqualificazioni: soldi veri, trattandosi di uno stanziamento contenuto nella delibera del Cipe.

Varata dal governo Renzi, l’iniziativa è proseguita con Gentiloni: 139.759 candidature in pochi giorni, per un totale di 7.540 spazi distribuiti in 3.197 Comuni, di cui 2.497 collocati al Nord in 1.306 località.

Più di una proposta su dieci, fra le 273 ammesse al sostegno finanziario, è infatti posizionata a queste latitudini: 28 progetti per 15.078.506 euro in Veneto, 8 per 2.291.000 in Friuli e 1 per 1.004.657,54 in Trentino.

I contributi ammessi

A guidare la classifica nazionale degli importi è una richiesta bellunese: 2 milioni per la ristrutturazione del Tempietto e dell’ex chiesa di San Pietro a Mel.

Vedelago, riceverà invece la somma più bassa della graduatoria veneta, 20.000 euro per ricavare una ludoteca all’interno della biblioteca di Villa Cappelletto-Calvi.

Gli interventi più curiosi

Tra le opere più curiose, presenti nella lista, sono da segnalare Il Guant da Fodom della bellunese Livinallongo: 28.500 euro per il salvataggio non di un edificio, bensì di un abito, il più antico costume ladino finora conosciuto nella vallata fodoma.

Oppure il Casel di Pier Paolo Pasolini nella pordenonese Casarsa della Delizia: 400.000 euro per allestire un parco letterario attorno all’ormai fatiscente struttura in cui lo scrittore insegnò negli anni ’40 ai bambini delle elementari.

Fra gli altri: 1.297.706 euro per fare dell’ex cinema Italia, nella veneziana Fossalta di Portogruaro, un centro di servizi sociali e culturali; 350.000 euro per l’itinerario dei Cimbri nella vicentina Crespadoro;

150.000 euro per la realizzazione di piste ciclabili e orti sociali lungo il dismesso tratto ferrato nella padovana Camin; 300.000 per la riapertura della vecchia latteria turnaria nell’udinese Dignano.

Tutti gli interventi finanziati

