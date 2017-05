Fingeva vaccini, anche peculato e falso

Legale infermiera, indagata ad oggi solo a Treviso

NordEst – E’ indagata anche per falso e peculato, oltre che per omissione in atti d’ufficio, l’assistente sanitaria di Treviso sospettata di non aver somministrato le regolari dosi di farmaco nelle sedute di vaccinazioni previste per alcune centinaia di bambini nel trevigiano e al centro di una analoga vicenda anche per il periodo che prestava servizio in Friuli. Lo ha confermato oggi il suo legale, Paolo Salandin, precisando che ad oggi la sua assistita è indagata solo dalla Procura della Repubblica di Treviso.

“Il peculato è il reato più grave – ha commentato il legale – ma anche il più difficile da dimostrare anche perché se consiste nell’asportazione delle fiale di farmaco dalle disponibilità dell’azienda sanitaria non si capisce per quale ragione la mia cliente abbia dovuto farlo”.