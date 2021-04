Finanza Vicenza sequestra 384 tonnellate di pellet

Posted on

Novanta giorni è la storia di un ragazzo che molla tutto per andare in malga Trento – Francesco ha venticinque anni e non vuole ancora crescere. Ha abbandonato il suo dottorato per trascorrere una stagione in alpeggio, in Svizzera, a mungere vacche e a fare formaggio. Crede forse di aver trovato la via di fuga […]