Finanza sequestra 8,7 tonnellate di sigarette di contrabbando al Brennero

Due arresti in flagranza di reato

Bolzano – La Guardia di Finanza di Vipiteno ha fermato presso il valico autostradale del Brennero un autoarticolato con targa estera, a bordo del quale vi erano due persone di nazionalità bulgara, che stavano lasciando il territorio nazionale. Dai controlli di routine effettuati dalle Fiamme Gialle sui documenti di trasporto, emergeva subito una difformità tra quanto indicato sugli stessi e il carico visibile dall’esterno, consistente in bottiglie di bevande gassate e confezioni di patatine fritte.

Pertanto i finanzieri hanno controllato in modo approfondito l’intero carico, scoprendo diversi scatoloni pieni di sigarette tipo «Marlboro Rosse» sprovviste del prescritto contrassegno del Monopolio di Stato, per un peso complessivo di 8,7 tonnellate, equivalenti a 43.500 stecche.

L’intero carico veniva quindi sottoposto a sequestro insieme al denaro contante rivenuto (circa 5.000 euro) mentre i due cittadini bulgari sono stati tratti in arresto in flagranza del reato di contrabbando previsto dal testo unico delle leggi doganali e punito, nel caso di specie, con la reclusione da tre a sette anni. Considerata la nazionalità del mezzo e delle persone sottoposte a controllo, le sigarette di contrabbando, verosimilmente, sarebbero state destinate al mercato dei Paesi dell’est Europa.

In breve

Elisoccorso e carabinieri in azione venerdì sera a Vigo Cavedine. Due giovani feriti durante una pesante rissa. Sul posto, poco prima delle 19 di venerdì, si sono diretti sanitari del 118 e carabinieri che stanno cerando di chiarire quanto realmente accaduto. In un primo momento, i sanitari sono stati allertati per ferite da arma da taglio. Sul posto ha operato l’elicottero con l’equipe medica e l’ambulanza con gli operatori di zona.

Violento incidente stradale venerdì pomeriggio 8 aprile, sulla Gardesana: due elicotteri mobilitati da Treno e Bolzano. Lo scontro frontale tra due auto è avvenuto sul viadotto che scende da Vezzano in direzione Sarche. Feriti entrambi i conducenti, sono molto gravi. Sul posto due elicotteri, da Trentino emergenza e Pelikan Bolzano. Una delle persone coinvolte, un venticinquenne, è stato trasportato al San Maurizio di Bolzano. Intervenuti con le pinze idrauliche, i vigili del fuoco di Vezzano, Padergnone e Lasino. I rilievi sono stati affidati alla polizia.

Vigili del fuoco in azione a Vilpiano, dove nei boschi sopra l’abitato si è sviluppato un incendio. La scarsità d’acqua in zona e il vento forte stanno complicando le azioni di spegnimento. Per portare l’acqua nella zona i vigili del fuoco hanno dovuto posare dei tubi per diverse centinaia di metri. E’ intervenuto anche un elicottero antincendio.