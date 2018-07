Finanza sequestra 28.000 litri di gasolio in ‘nero’ a Vipiteno e discarica abusiva sul Bondone

Print This Post

Doppia operazione delle Fiamme gialle in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – La Guardia di finanza ha intercettato, nei pressi della barriera autostradale A22 di Vipiteno, un’autocisterna con targa italiana proveniente dalla Polonia e diretta in Spagna. Il conducente, un 48enne di nazionalità italiana residente in provincia di Napoli, durante il controllo ha dichiarato di trasportare all’interno della cisterna circa 28.000 litri di “olio lubrificante”, esibendo della documentazione apparentemente regolare.

I successivi controlli effettuati dai finanzieri hanno permesso di constatare, invece, che il liquido trasportato era gasolio, non dichiarato come tale e non sottoposto ad accisa, con un evasione di questo tributo pari a circa 22.000 euro. I finanzieri hanno pertanto provveduto al sequestro del gasolio e dell’autoarticolato mentre il conducente è stato denunciato a piede libero.

Discarica abusiva sul Bondone

I finanzieri del gruppo di Trento e gli agenti del nucleo operativo ambientale della polizia locale di Trento-Monte Bondone, operando in collaborazione, hanno sequestrato alla periferia nord del capoluogo, un’area di circa 700 metri quadrati, pertinenza di una ditta operante nel settore edile, sulla quale erano stati nel tempo depositati scarti di lavorazione, attrezzature in disuso, elettrodomestici obsoleti, contenitori di agenti chimici e componentistica meccanica di vario genere, tutti materiali classificati quali rifiuti speciali.

Al termine delle operazioni, nell’area sono state inventariate oltre 190 tonnellate di materiale illecitamente stoccato, tra cui rifiuti pericolosi, il tutto sparso e accatastato in modo disordinato ed esposto alle intemperie, fatto questo che ha contribuito ad accelerare il deperimento dei materiali presenti e a creare potenziale pericolo ambientale. Un uomo di 53 anni, di origini bellunesi, è stato denunciato per reati ambientali, in quanto responsabile dell’area.