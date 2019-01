Finanza sequestra 17 mln euro a evasore trentino

Connect on Linked in

La guardia di finanza di Trento ha sequestrato beni e denaro per 17 milioni di euro a un imprenditore trentino di 67 anni, indagato per infedele dichiarazione dei redditi

Trento – Secondo le indagini del nucleo di polizia economico, l’uomo, attraverso una sofisticata operazione che mescolava costituzioni di società estere e movimentazioni finanziarie, nel 2013, aveva occultato consistenti somme al fisco italiano. Con un “castello” di società in Lussemburgo, aveva ottenuto plusvalenze per 40 mln di euro, non tassati in Lussemburgo, ma che configurano un’evasione da 17 mln di euro in Italia.

Per questo le fiamme gialle hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal gip del Tribunale del capoluogo provinciale, cautelando le disponibilità finanziarie e patrimoniali. Si tratta di oltre 16 mln di euro su conti correnti e titoli e di una quota da quasi 800.000 euro di un prestigioso immobile in centro a Trento, del valore totale di circa 6 mln di euro.

In breve

Dolomiti, nuovo ricorso – Il numero chiuso estivo per auto e moto a Passo Sella, sulle Dolomiti tra Trentino e Alto Adige, vede in campo un nuovo ricorso. A fine stagione avevano fatto ricorso 24 operatori e aziende turistiche e ora sono rimasti in otto, con in prima fila il Comitato per la salvaguardia dei patti dolomitici. Continuano a lamentare mancati guadagni a causa di quelle limitazioni al traffico, chiedendo di evitare provvedimenti analoghi per l’estate 2019. A fine estate 2017, quando c’erano state le prime limitazioni, un primo ricorso era stato respinto. Quello per l’estate 2018 arriverà al Tribunale amministrativo regionale a marzo.

Bimba morta con slitta: ora divieto c’è anche in italiano – C’è anche in italiano, adesso, il divieto di utilizzare slitte e bob sulla pista nera del Corno del Renon, che il 4 gennaio ha visto morire una bimba di 8 anni, in slitta con la mamma. Operazione antidroga in Alto Adige – A seguito di controlli rafforzati del territorio le forze dell’ordine hanno identificato una trentina di persone a Bolzano tra piazza Stazione, via Garibaldi e parco Cappuccini. Due le persone denunciate, mentre una è stata tratta in arresto.

Tre sanzioni da ritiro patente in una volta – Ha collezionato tre ritiri della patente in una volta sola. Si tratta di un giovane di Lodi di 28 anni, che i carabinieri di Malè hanno controllato in Trentino.