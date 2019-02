Finanza scopre chirurgo evasore totale a Bolzano

Medico altoatesino non ha dichiarato compensi per 450 mila euro

Bolzano – La Guardia di finanza di Bolzano, nell’ambito dei controlli fiscali svolti nei confronti dei professionisti, ha individuato un neurochirurgo residente nel capoluogo altoatesino, il quale, nonostante fosse titolare di partita Iva, è risultato “evasore totale”, cioè non ha presentato le dichiarazioni fiscali ne’ ha versato alcun tributo all’Erario.

I finanzieri hanno constatato che il chirurgo, per gli anni 2016 e 2017, non ha dichiarato compensi per circa 450 mila euro, evadendo e non versando imposte per quasi 100.000 euro. Dai controlli incrociati è emerso che il medico esercitava presso vari ospedali e cliniche private in Alto Adige, nonché nel nord Italia, rilasciando “regolare” fattura per le prestazioni effettuate, ma omettendo sistematicamente di onorare i debiti tributari e di dichiarare al fisco i compensi percepiti. Il bolzanino è stato quindi anche denunciato alla procura.

In breve

Donne, casi di violenza in aumento. Nel 2017 le donne che si sono rivolte ad uno dei servizi della rete dei servizi contro la violenza di genere di Bolzano sono state 179, un numero che indica un aumento rilevante rispetto agli anni precedenti

Raffaele Lorusso è stato riconfermato segretario generale della FNSI. La Federazione nazionale della Stampa italiana, è il sindacato unico e unitario dei giornalisti italiani. Nella votazione, al termine dei lavori del 28/o congresso nazionale della Stampa italiana, a Levico Terme, in Trentino, Lorusso ha raccolto 243 voti su 308. Sono andati 50 voti all’altro candidato, Paolo Di Giannantonio.

Droga e armi. La squadra mobile della questura di Bolzano ha arrestato un bolzanino di 44 anni, residente a San Giacomo, per possesso di droga e di armi. Già noto alle forze dell’ordine per spaccio, gli agenti da tempo tenevano sott’occhio l’uomo.

Sono stati migliaia gli studenti che a Bolzano hanno percorso le strade del centro per manifestare in occasione della giornata mondiale di sciopero per il clima. Gli studenti hanno issato cartelli con scritte come “Don’t be a fool, keep the climate cool”, “There is no planet B”, “What we stand for is what we stand on”, “Scream for climate actions!”. Gli studenti di lingua tedesca e italiana, scandendo slogan dello stesso tenore, sono partiti da piazza Vittoria ed hanno percorso le vie del centro, via Museo e i Portici per arrivare a piazza Magnago, davanti al Palazzo della Giunta e del Consiglio provinciale. Gli studenti si sono ispirati alla ragazzina svedese di 15 anni che ha avviato lo sciopero per il clima, per scuotere le coscienze di chi deve prendere descisioni in merito.