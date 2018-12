Finanza agevolata, 800 milioni di euro del Fondo di Garanzia vanno alle start up innovative

Connect on Linked in

Secondo il 17° Rapporto Trimestrale sono 2.317 le start up innovative che hanno richiesto, e ottenuto, un prestito agevolato dal Fondo di Garanzia per le PMI, per un totale che supera abbondantemente gli 800 milioni di euro. Sono 739 le imprese che hanno ricevuto un doppio prestiti, per un totale di 3.941 operazioni finanziate

NordEst – La durata media del prestito richiesto è di 55,5 mesi e l’importo di 208mila euro. Per quanto riguarda l’incidenza sul territorio emerge chiaramente che le imprese del centro-nord utilizzano molto di più questo strumento messo loro a disposizione dello Stato, con la Lombardia che fa la parte del leone, relativamente alla quantità di risorse mobilitate, l’Emilia-Romagna che segue a ruota e l’ottimo Veneto che si piazza sul gradino più basso del podio. Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, invece, si distinguono per l’alta percentuale di imprese che si sono rivolte al Fondo di Garanzia.

La stragrande maggioranza delle startup sono microimprese condotte da due/tre titolari, i quali hanno solitamente una formazione scientifica e si lanciano nel business collegato ai servizi di informazione o nei progetti di ricerca e sviluppo.

Lo strumento messo a disposizione delle startup sembra funzionare bene. Attualmente, infatti, i prestiti interamente rimborsati rappresentano il 12,5% del totale (623 operazioni), per un totale di 67,4 milioni di euro. Quasi il 63%, 62,9, per la precisione, di imprese stanno regolarmente rimborsando quanto gli è stato prestato, per un totale importante di 709 milioni di euro; solo 172 operazioni non sono andate a buon fine e si è dovuto ricorrere ai fondi messi a disposizione dello Stato, per un totale di 42 milioni di euro, che rappresenta, ad oggi, solo il 5% del totale finanziato.

Venendo al lato meno piacevole della medaglia, però, emerge, che le imprese che riescono ad accedere al FGPMI sono in minoranza rispetto a quelle che ricorrono all’autofinanziamento. Sono ben 9,647 le startup innovative registrate in totale in Italia, molte di più rispetto a quelle che hanno avuto la possibilità di ricorrere agli strumenti di Finanza Agevolata.

Ed è proprio il trovare i capitali necessari a realizzare il proprio progetto l’ostacolo più difficile da superare. Spesso, infatti, i giovani aspiranti imprenditori devono chiedere aiuto ai genitori o ai parenti, i quali possono contare su una reputazione creditizia consolidata e uno stipendio certo che possa garantire il prestito.