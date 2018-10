Fieracavalli Verona, inaugurata 120/a edizione: oltre 3 milioni gli italiani che vanno a cavallo

Connect on Linked in

Con il ministro Centinaio e il vicepremier Salvini

NordEst – Oltre 120 mila metri quadri di superficie espositiva, 2.400 cavalli di 60 razze, 35 associazioni di allevatori, 750 aziende espositrici da 25 nazioni, oltre 200 gli appuntamenti ed eventi in quattro giornate, con più di 160mila visitatori attesi da oltre 60 paesi.

Dall’indagine Fieracavalli, sono oltre 3 milioni gli italiani che vanno a cavallo e il 90% pratica il turismo equestre.

All’inaugurazione – con il presidente di Veronafiere Maurizio Danese – hanno partecipato Gian Marco Centinaio, ministro alle Politiche agricole, forestali e al Turismo, Lorenzo Fontana ministro per la Famiglia e le Disabilità, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, Federico Sboarina, sindaco di Verona e Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno.

«Centovent’anni sono veramente tanti e Fieracavalli è un momento importante perché in questa manifestazione non si parla solo di cavalli, ma anche di tutto quello che ci sta attorno, che significa agricoltura, turismo, istruzione, salute, visto che il cavallo è forse l’animale più idoneo per la pet therapy». Con queste parole, Gian Marco Centinaio ha dato il via a Fieracavalli 2018, annunciando, in occasione proprio dei 120 anni della rassegna internazionale di Veronafiere, una legge sull’equiturismo.

«La Regione Veneto ce l’ha già – ha proseguito Centinaio – e anche noi andremo avanti con una legge sul turismo “lento” a livello internazionale, in cui il cavallo rientra a pieno titolo».

Il presidente di Veronafiere Danese e il sindaco Sboarina, oltre a evidenziare l’impegno trasversale della manifestazione, hanno voluto sottolineare il suo legame imprescindibile con la storia di Verona. La 120ª edizione di Fieracavalli è in programma fino a domenica 28 ottobre a Veronafiere.

