FieraCavalli 2017, al via a Verona: molte le novità

Il meglio del mondo equestre, tra sport, allevamento, turismo, business e spettacolo, da giovedì è in scena a Verona, con la 119ª edizione di Fieracavalli

NordEst – Quattro giornate, da giovedì 26 a domenica 29 ottobre, in cui appassionati e operatori del settore possono trovare nei 12 padiglioni della Fiera di Verona oltre 3mila cavalli di 60 razze da tutte le nazioni, un programma di 200 appuntamenti tra gare, esibizioni e animazioni e le ultime novità in fatto di attrezzature per l’equitazione, grazie alle 750 aziende espositrici, presenti da 25 paesi.

Il taglio del nastro della manifestazione è in programma alle ore 11, nell’are area tra il ring A e il padiglione 1. All’inaugurazione partecipano Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, Federico Sboarina, sindaco di Verona, Pino Caldana, vicepresidente della Provincia di Verona, Federico Caner, assessore al Turismo della Regione del Veneto, Barbara Degani, sottosegretario di Stato del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, e Michele Scannavini, presidente di Ice-Agenzia.

Divertimento formato famiglia

Grazie al battesimo della sella, alle esibizioni di volteggio di Anna Cavallaro e alle lezioni di Equitazione Naturale di Carolyn Hunt e ai giovani cowboy della Ranch Academy di Natalia Estrada.

Verona, 25 ottobre 2017 – Il mondo equestre si fa a misura di bambino. Dal battesimo della sella firmato FISE-Federazione italiana sport equestre, aimini-horse, cavalli in miniatura che non superano i 98 cm di altezza, fino al ritorno dell’Akhal-Teké, una delle razze equine più antiche che conta soltanto 4.000 esemplari. Questo è il Villaggio del Bambino di Fieracavalli: un intero padiglione (il numero 1) in cui vanno in scena iniziative ludiche e didattiche pensate per i cavalieri di domani.

Il cavaliere volante

«I cavalli non ci obbediscono perché ci collochiamo più in alto nelle gerarchie del gruppo. Sono perfettamente consapevoli che siamo esseri diversi, ma collaborano volentieri con noi. Quando poi si instaura un feeling tra cavallo e cavaliere, basta che l’essere umano pensi dove vuole andare e l’animale lo percepisce ed esegue: è incredibile come possano reagire al contatto con il nostro corpo».

È questo il segreto del quarantenne Laurent Serre, in arte Lorenzo, il Cavaliere volante: il feeling creato anno dopo anno con i cavalli che alleva personalmente in Camargue, la sua terra d’origine. Sono 50 gli esemplari che accudisce, alcuni ormai anziani, altri puledri appena nati, altri giovani cavalli in addestramento. Sono solo 16, invece, quelli che lo accompagnano negli spettacoli e che sono con lui protagonisti di Magnifique, il Gala d’Oro di Fieracavalli in programma a Verona nelle serate di giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 ottobre.